Chaos na harde knallen bij uitvaart rapper in Rotterdam

Dinsdagmiddag ontstond er een enorme chaos bij een uitvaart in de Mariakerk in Rotterdam-Hoogvliet. Mensen hoorden tijdens de dienst knallen, waarna een menigte naar buiten vluchtte. De politie onderzoekt of er mogelijk geschoten is of dat het vuurwerk was.

De politie kreeg rond 16.00 uur meerdere meldingen van knallen bij de kerk aan de Parelvissersstraat. In eerste instantie rukten de hulpdiensten uit voor een mogelijk schietincident.

Rotterdamse rapper

Bij de uitvaart waren veel mensen, zowel binnen in de kerk als op straat. Op beelden is te zien dat er ook vuurwerk werd afgestoken. Volgens RTV Rijnmond ging het waarschijnlijk om de uitvaart van de Rotterdamse rapper Ontje. De 19-jarige jongen overleed vorige week.

Het is nog niet duidelijk of de chaos werd veroorzaakt door een schietincident of door knallen van vuurwerk. De politie roept mensen op om tips of beelden van het incident te delen.