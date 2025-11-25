Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Chaos na harde knallen bij uitvaart rapper in Rotterdam

Crime

Vandaag, 20:39 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Dinsdagmiddag ontstond er een enorme chaos bij een uitvaart in de Mariakerk in Rotterdam-Hoogvliet. Mensen hoorden tijdens de dienst knallen, waarna een menigte naar buiten vluchtte. De politie onderzoekt of er mogelijk geschoten is of dat het vuurwerk was.

De politie kreeg rond 16.00 uur meerdere meldingen van knallen bij de kerk aan de Parelvissersstraat. In eerste instantie rukten de hulpdiensten uit voor een mogelijk schietincident.

Rotterdamse rapper

Bij de uitvaart waren veel mensen, zowel binnen in de kerk als op straat. Op beelden is te zien dat er ook vuurwerk werd afgestoken. Volgens RTV Rijnmond ging het waarschijnlijk om de uitvaart van de Rotterdamse rapper Ontje. De 19-jarige jongen overleed vorige week.

Het is nog niet duidelijk of de chaos werd veroorzaakt door een schietincident of door knallen van vuurwerk. De politie roept mensen op om tips of beelden van het incident te delen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

3 agenten raken gewond bij sussen ruzie in Den Haag
3 agenten raken gewond bij sussen ruzie in Den Haag
Twee mensen met mes verwond in Aduard, politie houdt beiden aan
Twee mensen met mes verwond in Aduard, politie houdt beiden aan

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.