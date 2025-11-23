Trambestuurder in Rotterdam slaat alarm om mogelijk vuurwapen

Het tramverkeer in Rotterdam heeft zondagavond stilgelegen nadat een trambestuurder op camerabeelden passagiers met een mogelijk vuurwapen zag. Daarop rukte de politie met veel eenheden uit, meldt een correspondent ter plaatse.

Een kleine groep jongeren werd uit de tram gehaald en gecontroleerd. Er zou geen vuurwapen of ander verdacht voorwerp zijn gevonden. Drie jongeren kregen een vordering om de stad te verlaten. Een minderjarige is door agenten thuisgebracht.

Na de controle kon het tramverkeer weer worden hervat.