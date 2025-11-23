Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Trambestuurder in Rotterdam slaat alarm om mogelijk vuurwapen

Crime

Vandaag, 08:34

Link gekopieerd

Het tramverkeer in Rotterdam heeft zondagavond stilgelegen nadat een trambestuurder op camerabeelden passagiers met een mogelijk vuurwapen zag. Daarop rukte de politie met veel eenheden uit, meldt een correspondent ter plaatse.

Een kleine groep jongeren werd uit de tram gehaald en gecontroleerd. Er zou geen vuurwapen of ander verdacht voorwerp zijn gevonden. Drie jongeren kregen een vordering om de stad te verlaten. Een minderjarige is door agenten thuisgebracht.

Na de controle kon het tramverkeer weer worden hervat.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.