Ook derde slachtoffer schietpartij Oosterhout overleden

Het derde slachtoffer van de schietpartij eind maart in Oosterhout is overleden. Het gaat om een 25-jarige man uit de Brabantse plaats, die zwaargewond in het ziekenhuis lag. Hij is dinsdag aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

De schietpartij vond plaats op donderdag 28 maart. Daarbij kwamen eerder al twee mannen van 32 uit Oosterhout om het leven.

Zwaargewond in auto

De drie mannen werden geraakt door kogels toen er kort voor 16.00 uur werd geschoten op de Loevensteinlaan. In een auto op die straat trof de politie twee zwaargewonde mannen aan. Een van hen overleed later in het ziekenhuis. De 25-jarige man die nu is overleden, zat ook in deze auto.

Even verderop, in de Sint Antoniusstraat, werd nog een zwaargewonde man gevonden in een auto. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed korte tijd later.

De politie laat dinsdag weten dat er nog geen verdachte is aangehouden. Het onderzoek naar de schietpartij is nog in volle gang.

ANP