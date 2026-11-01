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Den Haag onderzoekt of opruiers moeten betalen voor schade

Crime

Vandaag, 09:18

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De Haagse wethouder Richard de Mos (Economie en Binnenstad) wil onderzoeken hoe personen die de voorbije dagen via sociale media hebben opgeroepen tot plunderingen en geweld financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die Haagse ondernemers hierdoor hebben geleden. Dat heeft hij zondag laten weten.

Na oproepen via sociale media werd zaterdag rekening gehouden met hevige protesten in Den Haag. In de binnenstad besloten veel winkels uit voorzorg hun puien dicht te timmeren. Plunderingen bleven uiteindelijk uit, maar de economische schade lijkt toch aanzienlijk. Ondernemers in de binnenstad spreken van vele duizenden euro's, vooral omdat zij omzet misliepen door de gesloten winkels en het wegblijven van klandizie.

'De kous is daarmee niet af'

"Het is een enorme opluchting dat de gevreesde plunderingen zijn uitgebleven", aldus De Mos. "Maar daarmee is de kous niet af. Het is toch van de zotte dat hardwerkende ondernemers hun winkels moeten barricaderen omdat figuren op internet oproepen om de boel kort en klein te slaan?"

Door ANP

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