Harde kern ADO Den Haag wil stad beschermen tegen aangekondigde rellen

Ook de harde kern van ADO Den Haag heeft zich uitgesproken over de aangekondigde protesten en mogelijke rellen van zaterdag. In een bericht op Instagram laat de supportersgroep FCDH Midden-Noord weten vanaf 12.00 uur aanwezig te zijn op het Plein in Den Haag. De supporters zeggen te willen voorkomen dat er vernielingen en plunderingen plaatsvinden.

De supportersgroep stelt dat er online oproepen rondgaan om in verschillende steden vernielingen te plegen. Hoewel de groep aangeeft niet tegen gewelddadige acties te zijn, trekt ze een grens bij het vernielen van de eigen stad. "Wat wij echter niet zullen tolereren, is het plunderen van onze stad, het vernielen van ons cultureel erfgoed of enige andere vorm van vandalisme", schrijft de groep op Instagram.

Geen tegendemonstratie

Volgens de supporters gaat het niet om een tegendemonstratie. Ze zeggen aanwezig te willen zijn om de stad te beschermen en roepen anderen op zich bij hen aan te sluiten. Daarbij vragen ze mensen ook de lokale ondernemers op het Plein te steunen door er iets te drinken.

Redactionele nuance: de supportersgroep zegt zelf dat het niet om een tegendemonstratie gaat. Of de aangekondigde aanwezigheid daadwerkelijk tot confrontaties leidt, is niet bekend.