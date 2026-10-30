Winkels Den Haag uit voorzorg dichtgetimmerd voor mogelijke rellen

Online gaan berichten rond van jongeren die zeggen zaterdag in verschillende steden te gaan rellen of plunderen. Het gaat om steden als Maastricht, Eindhoven en Den Haag. In die laatste stad worden alvast maatregelen genomen: verschillende winkels zijn bezig hun puien dicht te timmeren met houten platen.

Bij de winkels van Tommy Hilfiger in de Hoogstraat en Kruidvat, ICI Paris XL en Guess in de Grote Marktstraat zijn houten platen bevestigd of worden ze nog aangebracht.

Protesten Frankrijk

Op 17 oktober gingen honderdduizenden mensen in Frankrijk de straat op om te protesteren tegen het regeringsbeleid, de staat van het onderwijs en de stijgende kosten van levensonderhoud. Wat een vreedzaam protest had moeten zijn, liep al snel uit de hand. In grote steden begaven 'extreemlinkse relschoppers' zich tussen de demonstranten, vaak met bivakmutsen of maskers.

Destijds was 70 procent van de Nederlanders al bang dat die toestanden ook naar ons land zouden komen. Dat bleek uit het Hart van Nederland-panel.

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In onderstaande video is opiniemaker Talitha Muusse te gast bij Nieuws van de Dag. Bij het gesprek aan tafel geeft ze aan dat er in Nederland ook gerust ingrediënten zijn voor de onrust die een paar weken geleden in Frankrijk was: