ME grijpt in bij Gen Z-protest in Den Haag, zeker tien aanhoudingen

De Mobiele Eenheid grijpt in op het Korte Voorhout in Den Haag, omdat groepen jongeren daar niet luisteren naar de vorderingen van de politie. Dat ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Mensen zijn daar aanwezig vanwege de oproepen tot "Gen-Z-protesten" via sociale media. De politie heeft de aanwezigen meermaals verzocht om naar het Malieveld te gaan, maar daar wordt door sommigen geen gehoor aan gegeven.

Op het nabijgelegen Plein staat ook een groep supporters van onder meer ADO Den Haag. Die hadden eerder opgeroepen om daar aanwezig te zijn 'ter beveiliging' van de winkels en winkeleigenaren. Een groepje van hen splitste zich net voor de ME ingreep af richting het Korte Voorhout, waar voornamelijk jongeren staan, zag de verslaggever. Om confrontatie tussen de twee groepen te voorkomen, worden zij door de politie terug naar het Plein geleid.

Meer dan 10 aanhoudingen

Volgens een correspondent ter plaatse zijn er rond 15.00 uur zeker tien mensen aangehouden. Bij het Ministerie van Financiën bij het Korte Voorhout werd het onrustig. Een groep demonstranten die het centrum in wilde trekken, werd door de politie teruggedrongen richting het Malieveld.

Ook zouden drie jongeren zijn aangehouden nadat agenten bij het fouilleren zwaar vuurwerk bij hen aantroffen.

Noodbevel uitgebreid

De gemeente Den Haag heeft het noodbevel dat zaterdag geldt voor het kernwinkelgebied van de stad uitgebreid naar het Malieveld en het Centraal Station. Het is op verschillende plekken onrustig in de stad door een oproep tot rellen en plunderingen via sociale media en voetbalfans die zeggen daar te zijn 'ter bescherming' van de stad.

Oproep tot plunderen

Op sociale media werd opgeroepen om in Den Haag te komen rellen en winkels te plunderen. Uit voorzorg hebben diverse winkels hun puien dichtgetimmerd om te voorkomen dat mensen ramen en deuren zouden inslaan en spullen zouden stelen.