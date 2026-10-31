Meerdere aanhoudingen bij fouilleeracties politie in Den Haag

De politie houdt zaterdagmiddag verschillende fouilleeracties bij onder meer het Centraal Station van Den Haag, het Malieveld en in het winkelgebied van de stad. Aanleiding zijn de oproepen op sociale media om te protesteren, en de vrees dat deze uitmonden in rellen en plunderingen. De politie meldde rond 14.15 uur dat er vier mensen aangehouden zijn. Allen voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De driehoek in Den Haag heeft besloten dat dit vandaag niet mag.

Een groep van zo'n dertig jongeren werd in de Fluwelen Burgwal ingesloten door de politie, zag een verslaggever. Zij werden gefouilleerd en moesten hun ID laten zien. Daarna zijn ze door agenten naar het station begeleid. Ook in de Grote Marktstraat, de grote winkelstraat van de stad, worden groepjes staande gehouden door de politie. Ook zij moeten zich identificeren.

Volgens het AD zijn er rond 15.00 uur zeker tien mensen aangehouden. Bij het Ministerie van Financiën bij het Korte Voorhout werd het onrustig. Een groep demonstranten die het centrum in wilde trekken, werd door de politie teruggedrongen richting het Malieveld. Ook zouden drie jongeren zijn aangehouden nadat agenten bij het fouilleren zwaar vuurwerk bij hen aantroffen.

'Blijf met je moderne klauwen van onze mooie ouwe gebouwen'

Zowel rond het Malieveld als in het centrum is de politie zichtbaar aanwezig. Op het Plein zijn tientallen mensen samengekomen om te demonstreren; enkelen hebben een prinsenvlag bij zich. Een vrouw houdt een bordje vast met de tekst: 'Blijf met je moderne klauwen van onze mooie ouwe gebouwen'. De politie gaat met de demonstranten in gesprek, ziet een verslaggever. De harde kern van Eredivisieclub ADO Den Haag heeft op Instagram aangekondigd de stad te zullen "beschermen" tegen eventueel geweld door de aangekondigde jongerendemonstratie.

Geen onrust in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam

In een aantal andere grote steden is het nog rustig op zaterdagmiddag, ondanks oproepen op sociale media om te gaan protesteren. In het centrum van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn geen grote groepen jongeren samengekomen.

In Rotterdam zijn ook geen winkels dichtgetimmerd. In onder meer Den Haag en Amsterdam gebeurde dat eerder wel. In de steden Utrecht, Rotterdam en Amsterdam is ook nog niet ongebruikelijk veel politie uitgerukt.