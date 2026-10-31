34 aanhoudingen bij onrust in Den Haag, vooral minderjarigen opgepakt

De politie heeft zaterdag 34 mensen aangehouden tijdens onrust in het centrum van Den Haag. Het overgrote deel van de arrestanten is minderjarig en komt uit verschillende delen van Nederland. Ondanks eerdere oproepen op sociale media om te rellen en winkels te plunderen, bleef grootschalig geweld uit. Wel liepen Haagse winkeliers naar schatting vele duizenden euro's schade op.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De aangehouden personen komen onder meer uit Amsterdam, Beerta, Lemele en Zwijndrecht. Ze worden verdacht van onder andere openlijke geweldpleging, het bezit van verboden middelen, zoals illegaal vuurwerk, en het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De onrust ontstond na oproepen voor zogenoemde Gen-Z-protesten, waarbij op sociale media ook werd aangemoedigd om te rellen en winkels te plunderen.

ME grijpt in bij groepen jongeren

Op het Korte Voorhout greep de Mobiele Eenheid (ME) rond 15.00 uur in toen groepen jongeren en ADO-supporters de confrontatie met elkaar leken te zoeken. Op het nabijgelegen Plein hadden zich ruim tweehonderd ADO-supporters verzameld, die naar eigen zeggen de stad wilden beschermen. De jongeren hadden zich voornamelijk op het Malieveld verzameld. De ME wist de groepen uit elkaar te drijven.

In de bovenstaande video vertellen enkele Hagenezen dat ze zaterdagmiddag een oogje in het zeil hielden, omdat ze niet willen dat hun stad wordt gesloopt.

In de binnenstad waren veel agenten op de been. Gedurende de dag werden grote groepen mensen staande gehouden en gefouilleerd, zag een verslaggever van het ANP. Mensen die geen identiteitsbewijs konden tonen, gezichtsbedekking droegen of zwaar vuurwerk bij zich hadden, werden in sommige gevallen meegenomen naar het politiebureau.

Zwaar vuurwerk naar politie gegooid

Tijdens het politieoptreden werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Een agent moest naar het ziekenhuis vanwege mogelijke gehoorschade. Volgens de politie bleven grote incidenten uit en vonden er geen rellen of plunderingen plaats.

De Haagse driehoek had vooraf extra maatregelen getroffen vanwege de verwachte onrust. Zo was het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden en gold er een noodbevel voor het centrum en omliggende gebieden.

Winkeliers lopen duizenden euro's mis

Toch heeft de onrust grote gevolgen voor ondernemers in de Haagse binnenstad. Volgens Bas Winkler, voorzitter van Binnenstad in Bedrijf, loopt de schade waarschijnlijk in de vele duizenden euro's. Veel winkeliers aan het Noordeinde hadden uit voorzorg hun puien dichtgetimmerd en hielden hun deuren gesloten. Andere ondernemers, onder meer in de Grote Marktstraat, liepen klanten en omzet mis.

Winkler wil met de gemeente bespreken hoe in de toekomst beter kan worden omgegaan met oproepen tot gewelddadige protesten. Hij wil voorkomen dat de binnenstad bij dergelijke dreigingen telkens op slot moet. Ook wil hij onderzoeken of de schade kan worden verhaald op degenen die verantwoordelijk zijn voor de oproepen.