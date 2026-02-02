Honderden kilo's cocaïne gevonden tussen mango's in container

De douane heeft zondag tijdens een controle een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt in een koelcontainer met mango's, meldt het Openbaar Ministerie (OM). De koelcontainer was afkomstig uit Peru en kwam via Panama in de Rotterdamse haven aan.

Container met mango's

De container met mango's was onderweg naar een bedrijf in Moerdijk en zou vanuit daar naar een bedrijf in Duitsland worden getransporteerd. In totaal vond de douane vele pakketten met cocaïne, bij elkaar goed voor 463 kilogram drugs.

Dit keer in een container met mango's, maar eerder deze maand werd er ook al honderden kilo's cocaïne gevonden in bevroren vis:

Volgens het OM lijken de bedrijven in Moerdijk en Duitsland niet betrokken bij de smokkel. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het OM, doet verder onderzoek. De drugs zijn vernietigd.