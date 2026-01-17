Douane onderschept ruim 3000 kilo winegums en potten honing met THC

Douaniers stuitten deze week tijdens een reeks controles bij luchthaven Schiphol op ruim 3000 kilo winegums en honing met THC, de werkzame stof in cannabis. Tijdens een routinematige controle sloegen speurhonden duidelijk aan op de twee ladingen vol zoetigheden. De buit is in beslag genomen, meldt de douane.

De douaniers controleerden met behulp van de speurhonden een aantal ladingen uit de Verenigde Staten, bestemd voor de Nederlandse en Tsjechische markt. De ladingen bestonden voornamelijk uit winegums en honing.

De honden bleken niet voor niets te zijn aangeslagen: bij nader onderzoek bleek zowel de honing als de winegums THC te bevatten. In totaal hadden de verdachte goederen een gewicht van zo'n 3.220 kilo.

Snoepjes van de markt gehouden

Douanier Jeroen is blij dat hij samen met zijn collega's en hun speurhonden de ladingen wist te onderscheppen. "Je moet er niet aan denken dat deze ‘snoepjes’ de markt op komen en dat kinderen dit per ongeluk zouden eten."

De goederen zijn overgedragen aan het Cargo Harc-Team Schiphol. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Douane, de Koninklijke Marechaussee en de FIOD, op en rond luchthaven Schiphol.