Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Werkende cocaïnewasserij aangetroffen in woning in Sprang-Capelle

Crime

Vandaag, 11:14

Link gekopieerd

In een huis in Sprang-Capelle is vrijdagnacht een werkende cocaïnewasserij ontdekt. De politie viel het pand midden in de nacht binnen met een arrestatieteam nadat er een tip was binnengekomen, meldt Omroep Brabant.

Het gaat om een woning die eruitziet als een soort woonboerderij aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle. Volgens de regionale omroep werd de cocaïnewasserij aangetroffen op de zolder. Er is nog niemand aangehouden.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is direct gestart met een onderzoek. Deze speciale dienst wordt ingezet bij gevaarlijke of complexe drugslocaties. De politie laat op X weten dat het pand wordt bewaakt en dat er ook zaterdag overdag verder onderzoek wordt gedaan.

Achter het huis stond een auto, die inmiddels in beslag is genomen. Of het voertuig te maken heeft met de cocaïnewasserij, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie rolt groot drugslab op in woonwijk Spijkenisse na anonieme tip
Politie rolt groot drugslab op in woonwijk Spijkenisse na anonieme tip
OM maakt zich zorgen om groeiend aantal cocaïne-wasserijen
OM maakt zich zorgen om groeiend aantal cocaïne-wasserijen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.