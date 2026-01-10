Werkende cocaïnewasserij aangetroffen in woning in Sprang-Capelle

In een huis in Sprang-Capelle is vrijdagnacht een werkende cocaïnewasserij ontdekt. De politie viel het pand midden in de nacht binnen met een arrestatieteam nadat er een tip was binnengekomen, meldt Omroep Brabant.

Het gaat om een woning die eruitziet als een soort woonboerderij aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle. Volgens de regionale omroep werd de cocaïnewasserij aangetroffen op de zolder. Er is nog niemand aangehouden.

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is direct gestart met een onderzoek. Deze speciale dienst wordt ingezet bij gevaarlijke of complexe drugslocaties. De politie laat op X weten dat het pand wordt bewaakt en dat er ook zaterdag overdag verder onderzoek wordt gedaan.

Achter het huis stond een auto, die inmiddels in beslag is genomen. Of het voertuig te maken heeft met de cocaïnewasserij, wordt nog onderzocht.