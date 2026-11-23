Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Fouad L. (35), de zogenoemde Erasmusschutter, voor onder meer drie moorden. L. schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje Romy (14), haar moeder Marlous (39) en geneeskundedocent Jurgen Damen (43) dood. "Onvoorstelbaar en gruwelijk", zei het OM.

De man wilde wraak nemen omdat hij zijn artsendiploma niet kreeg. "Het is te treurig voor woorden", aldus het OM. Op de fatale dag stichtte hij ook brand in zijn woning en vervolgens in het Erasmus MC. Kort daarna gaf hij zich over aan de politie.

'Levenslang is geen levenslang'

De rechtbank veroordeelde L. vorig jaar tot levenslang, na een eis van 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Zowel de verdachte als het OM ging in beroep tegen het vonnis. Het OM vindt het uit oogpunt van "maatschappelijke veiligheid" van groot belang dat L. de tbs-maatregel krijgt opgelegd; gedragskundigen hebben dit ook geadviseerd. L. is volgens de deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar; hij lijdt aan een autismespectrumstoornis. De maximale, tijdelijke gevangenisstraf moet als vergelding worden opgelegd, aldus het OM.

Levenslang is geen levenslang, zegt justitie. Levenslang gestraften kunnen in het huidige stelsel na 28 jaar in aanmerking komen voor gratie. "Levenslang is op dit moment te onbepaald. Wij willen graag weten waar wij aan toe zijn. De nabestaanden en de maatschappij verdienen dat ook." Het OM wees erop dat is gebleken dat L. nog steeds "heel boos en gefrustreerd" is over het niet behalen van zijn diploma.

Schuilen onder de tafel

L. heeft zijn dodelijke wraakoefening maandenlang voorbereid, zegt justitie. Op de bewuste dag belde hij aan bij de woning van zijn buren. Romy deed open en werd direct neergeschoten. Vervolgens stak L. zijn woning in brand, keerde hij terug naar zijn buren en schoot het meisje door het hoofd. Een vriendinnetje hield zich schuil onder een tafel.

Elders in het huis schoot L. Marlous dood. Daarna reed L. naar het Erasmus MC, waar hij in een leslokaal, gevuld met studenten, Jurgen Damen met zeven kogels doodde en met molotovcocktails brand stichtte in het studiecentrum. De slachtoffers zijn "gewoon geliquideerd", aldus het OM.

Uitspraak 16 december

Advocaat Theo Hiddema pleitte ervoor zijn cliënt L. sterk verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. L. zelf zegt dat hij zich neerlegt bij de door het OM geëiste straf.

Het hof doet uitspraak op 16 december.