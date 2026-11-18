Nabestaanden van de doodgeschoten arts en docent Jurgen Damen (43), die werd neergeschoten door Erasmusschutter Fouad L., hebben tijdens het hoger beroep zelf hun slachtofferverklaringen voorgelezen. Dat leverde emotionele verklaringen op.

De weduwe, dochter, zus en voormalig werkgever van Damen deelden hun ervaringen en gevoelens tijdens de zitting. Damen werd op 28 september 2023 neergeschoten in het Erasmus Medisch Centrum door L., nadat laatstgenoemde eerder die dag al zijn 14-jarige buurmeisje en haar 39-jarige moeder had vermoord. Ook stichtte hij brand in zijn eigen huis.

De (groot)vader van de slachtoffers Romy en Marlous sprak Fouad L. tijdens zijn spreekrecht toe. Zijn boosheid en verdriet waren onmiskenbaar:

5:18 Recht uit het hart: (groot)vader spreekt Erasmusschutter met vernietigende woorden toe

' 100 procent verantwoordelijk'

De weduwe van Damen houdt L. volledig verantwoordelijk voor zijn daden. "Laat me over een ding heel duidelijk zijn. Jurgen was een geweldige docent en een goede arts", zegt ze rechtstreeks tegen de verdachte. "Jij mocht geen arts worden. Die verantwoordelijkheid heeft hem alles gekost. En daar hou ik jou 100 procent verantwoordelijk voor."

Ook de dochter en zus van de geneeskundedocent vertellen openhartig over hun verdriet. "Ik heb geen vader meer die mij steun had kunnen bieden en liefde had kunnen geven." vertelt Damens dochter. Zijn zus deed haar zegje via een persoonlijke brief aan haar vermoorde broer: "Soms is het net alsof ik jouw pijn ook voel, van alle dingen die je moet missen. Ik ben niet meer compleet zonder jou."

' Zeer gewaardeerde huisarts en docent'

Ook het Erasmus MC, de werkgever van Damen, kwam tijdens de zitting aan het woord: "Jurgen, een zeer gewaardeerde huisarts en docent, werd tijdens een les doodgeschoten temidden van zijn studenten. Juist iemand die zich dagelijks inzette voor de gezondheid van anderen en voor het opleiden van goede artsen, werd tijdens dat werk van het leven beroofd."

Eerder kreeg Fouad L. al levenslang voor zijn daden, maar L. besloot in hoger beroep te gaan.