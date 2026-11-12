Erasmusschutter: 'Mogelijk geen hoger beroep als ik verhaal had kunnen doen'

Fouad L., die levenslang kreeg voor de drievoudige moord in Rotterdam, zegt dat hij mogelijk niet in hoger beroep was gegaan als hij tijdens zijn eerste rechtszaak zijn verhaal had kunnen doen. "Als ze mij mijn verhaal hadden laten doen, dan was ik waarschijnlijk niet in hoger beroep gegaan", zei de 35-jarige L. donderdag bij de start van de zaak in hoger beroep.

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L. schoot op 28 september 2023 zijn 14-jarige buurmeisje Romy, haar moeder Marlous (39) en geneeskundedocent Jurgen Damen (43) dood. Ook stichtte hij brand in zijn woning en in het Erasmus MC. In februari 2025 werd hij veroordeeld tot levenslang. Wraak zou het motief zijn geweest, omdat hij geen artsendiploma kreeg.

'Ik kan het in tien minuten uitleggen'

Volgens L. kreeg hij tijdens zijn eerste rechtszaak niet de kans om uit te leggen wat "er is gebeurd op de opleiding, waardoor het zo uit de hand heeft kunnen lopen". Dat vindt hij "onbegrijpelijk". De voorzitter van het gerechtshof liet weten dat hij tijdens het hoger beroep alsnog zijn verhaal mag doen. "Ik kan het in tien minuten uitleggen", reageerde L.

De (groot)vader van slachtoffers Romy en Marlous sprak Fouad L. tijdens zijn spreekrecht toe. Zijn boosheid en verdriet waren onmiskenbaar:

5:18 Recht uit het hart: (groot)vader spreekt Erasmusschutter met vernietigende woorden toe

Ook OM in hoger beroep

Niet alleen de verdediging, maar ook het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen de uitspraak. Justitie wil dat L. naast een lange gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging krijgt. Eerder eiste het OM dertig jaar cel en tbs. Deskundigen concludeerden dat L. een autismestoornis heeft en tijdens zijn daden verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechtbank oordeelde anders en wees onder meer op de langdurige en grondige voorbereiding.

Omdat L. de feiten heeft bekend, zal het hoger beroep vooral draaien om de vraag waarom hij tot zijn daden kwam. De voorzitter van het gerechtshof sprak van een "immens verdrietige zaak waarbij drie dodelijke slachtoffers zijn gevallen". Ook wees hij op de vele mensen die tijdens de gebeurtenissen voor hun leven hebben gevreesd.

'Het plan moest worden uitgevoerd'

Volgens L. handelde hij vanuit wat hij zelf een "dissociatieve stoornis" noemt. Hij spreekt van "de partitie" in zijn hoofd, die hem zou hebben opgedragen wraak te nemen op zijn docenten. Die zouden volgens hem zijn autisme hebben gebruikt om hem van de universiteit te krijgen. "Het plan moest worden uitgevoerd", verklaarde L. Hij stelt dat hij geen andere keuze had en niet uit vrije wil handelde. "Maar uiteindelijk heb ik het wel gedaan."

Terugkijkend op de moorden zegt L. dat het voor hem voelt alsof hij als acteur een script heeft uitgevoerd. Toen de advocaat-generaal hem vroeg of hij spijt had, antwoordde hij: "Ik voel er gewoon niks bij". Volgens L. komt dat doordat hij naar eigen zeggen niet vrijwillig handelde. "Ik kan dat niet, omdat het niet uit mijn vrije wil kwam."