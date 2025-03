Erasmusschutter Fouad L. in hoger beroep, 'juridische martelgang opnieuw'

Fouad L., beter bekend als de Erasmusschutter, gaat in hoger beroep tegen zijn levenslange celstraf. Dat meldt zijn advocaat aan het ANP. Nabestaanden van de slachtoffers noemen het hoger beroep een "grote teleurstelling".

De (groot)vader van slachtoffers Romy en Marlous spraken Fouad L. een aantal weken geleden toe tijdens de zittingen (zie video).

L. schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje, zijn buurvrouw en een geneeskundedocent dood. Verder bedreigde hij nog vele anderen met een vuurwapen en stichtte hij brand in zijn eigen huis. Twee weken geleden werd de levenslange straf bekend gemaakt in de rechtbank van Rotterdam.

Reactie nabestaanden en advocaat

Namens de Familie reageert op de bekendmaking van het hoger beroep: "Ze hadden gehoopt dat ze de juridische martelgang niet opnieuw hadden hoeven te doorstaan en dat het na het vonnis van de rechtbank klaar zou zijn." De advocaat van L., Marlin Nolte, vertelt het volgende: "De gepleegde feiten zijn heel ernstig wat betreft de aard en de impact. Dat staat buiten kijf. Maar eveneens is bij mijn cliënt sprake van ernstige psychische problematiek die heeft doorgewerkt bij de ten laste gelegde feiten."

Volgens de advocaat is dan naast de celstraf er maar één straf passend, en dat is behandeling. "Het opleggen van een levenslange celstraf betekent in dit geval dat je de sleutel weggooit in een zaak van iemand die lijdt aan een ernstige psychische problematiek." Gedragsdeskundigen hebben L. verminderd tot sterk verminderd toerekeningsvatbaar genoemd. Hij lijdt aan een autismespectrumstoornis.

ANP