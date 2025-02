Burgemeester Zeist: 'Veel zorgen over veiligheid bij inwoners door Fivoor'

In Den Dolder heerst opnieuw veel onrust over een dodelijke steekpartij door een psychiatrische patiënt. De gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, had graag gewild dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de steekpartij had onderzocht, "juist omdat veel inwoners zorgen hebben over hun veiligheid", aldus burgemeester Joyce Langenacker.

Begin januari werd Den Dolder al opgeschrikt door een fataal steekincident, waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam. De verdachte is een 27-jarige patiënt van de tbs-kliniek Fivoor. In de bovenstaande video vertellen omwonenden wat deze gebeurtenis met hen heeft gedaan. Veel buurtbewoners moesten direct terugdenken aan de vorige keer dat het misging met een patiënt uit de kliniek.

De Onderzoeksraad liet woensdag weten geen onderzoek te doen naar het fatale incident van afgelopen januari, waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam. De vrouw woonde vlak bij de instelling Fivoor, waar de verdachte werd behandeld.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet onderzoek naar het incident, en er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar de verdachte. Fivoor zelf doet intern onderzoek naar de zaak. Daarnaast lopen er bredere onderzoeken naar ernstige incidenten met verwarde personen. Daarom ziet de Onderzoeksraad geen meerwaarde in nóg een onderzoek.

Reactie van burgemeester Langenacker: " We hadden graag gewild dat de Onderzoek voor de Veiligheid (OVV) onderzoek zou doen, juist omdat veel inwoners zorgen hebben over hun veiligheid. We zijn blij dat het onderzoek bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nog loopt en hebben er vertrouwen in dat zij een onafhankelijk advies kan geven. We hopen dat, nu OVV geen onderzoek doet, IGJ in haar onderzoek de impact van de aanwezigheid van Fivoor op de inwoners van Den Dolder meeneemt. De veiligheid van deze inwoners staat voor de gemeente Zeist voorop." Gemeente Zeist

Angst voor herhaling

Omwonenden van de instelling pleiten al een tijdje voor meer toezicht en handhaving rondom de instelling, in het belang van hun veiligheid. Zij ervaren regelmatig overlast in verschillende vormen, van geweldsincidenten tot drugsoverlast en seksuele intimidatie. Vooral vrouwen en kinderen zijn daarbij de dupe, schrijft RTV Utrecht.

Driekwart van de huishoudens in de wijk Duivenhorst, waar een looproute ligt die veel wordt gebruikt door patiënten van Fivoor, geeft in een enquête van de gemeente aan zich zeer onveilig te voelen en actief maatregelen te nemen om confrontaties te voorkomen. "Kinderen spelen minder buiten, ouders voelen zich gedwongen tot voortdurende waakzaamheid en het vertrouwen in de verantwoordelijke instanties is tot een dieptepunt gedaald", melden bewoners in een brandbrief aan de gemeente, in handen van RTV Utrecht.

Bewoners hekelen daarbij vooral onvoorspelbaar gedrag van Fivoor-patiënten, angst voor herhaling van ernstige incidenten en een gebrek aan toezicht en handhaving. Het is dan ook niet hete eerste fatale incident waar een patiënt van de psychiatrische instelling bij betrokken was: begin februari werd een 11-jarig meisje op straat in Nieuwegein doodgestoken door een verwarde man. Ook hij zou patiënt bij Fivoor in Den Dolder zijn geweest. Een andere patiënt van de kliniek, Michael P., verkrachtte en vermoordde in 2017 Anne Faber.

Verhuisplannen

De gemeente Zeist en de omwonenden willen al langer dat Fivoor zo snel mogelijk vertrekt uit Den Dolder. Fivoor zelf wil ook weg, maar heeft nog geen andere locatie gevonden. In andere plaatsen stuit de instelling eveneens op veel weerstand van gemeenten en omwonenden. Burgemeester Langenacker heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid om hulp gevraagd bij het vinden van een nieuwe plek voor de instelling.

De gemeente doet ook onafhankelijk onderzoek naar de verplaatsingsopties en streeft ernaar zowel Fivoor als het ministerie van Justitie en Veiligheid te houden aan de afspraak dat de instelling vóór 1 januari 2027 vertrekt uit Den Dolder. Dit onderzoek loopt en is bijna afgerond, meldt de gemeente op haar website. Bij een openbare inwonersbijeenkomst op 5 maart worden de bevindingen gepresenteerd.

ANP/Hart Van Nederland