Fivoor sluit afdeling van man die vrouw doodstak in Den Dolder na bouwinspectie

De forensisch psychiatrische instelling Fivoor in Den Dolder sluit de afdeling waar de man zat die op 2 januari een 76-jarige vrouw doodstak. Aanleiding is een bouwkundige inspectie waarbij "meerdere materiële tekortkomingen geconstateerd" zijn, meldt Fivoor. Het gebouw blijft voorlopig buiten gebruik en alle patiënten van de afdeling Wier+ worden ergens anders geplaatst.

Begin deze maand werd Den Dolder al opgeschrikt door een fataal steekincident, waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam. De verdachte is een 27-jarige patiënt van de tbs-kliniek Fivoor. In de bovenstaande video vertellen omwonenden wat deze gebeurtenis met hen heeft gedaan. Veel buurtbewoners moesten direct terugdenken aan de vorige keer dat het misging met een patiënt uit de kliniek.

Op de afdeling worden mensen behandeld met een lichte verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben en psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen hebben. Wier+ heeft plek voor 32 patiënten, staat op de website van Fivoor. De instelling verwacht dat "binnen afzienbare tijd alle patiënten een passende alternatieve omgeving" bij andere klinieken hebben gevonden "om hun behandeling voort te zetten".

'Bizarre timing'

Een woordvoerder van Fivoor noemt de timing "toevallig" en "bizar" in de context van de "verschillende en verschrikkelijke gebeurtenissen" de afgelopen tijd. De technische inspectie gebeurt jaarlijks, zo laat hij weten. "Toen we vanochtend de resultaten hoorden en de technische tekortkomingen zijn geconstateerd, besloten we direct uit voorzorg de afdeling te sluiten." Fivoor gaat ervan uit dat de sluiting tijdelijk is, "maar dat weten we niet zeker". De afdeling was nagenoeg vol, iedereen is dinsdag elders ondergebracht.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Incidenten

Na het dodelijke steekincident ontstond er veel onrust rondom de instelling in Den Dolder, waar ook de moordenaar van Anne Faber in 2017 zat. Daar kwam dit weekend nog een tijdelijke ontsnapping van een patiënt bij.

De burgemeester van de gemeente Zeist, waarbinnen de kliniek ligt, zei meer maatregelen te willen om de veiligheid te garanderen in de plaats. In Den Dolder heerst een gevoel van onveiligheid en dat is volgens Joyce Langenacker "volledig te begrijpen", zo reageerde ze zondag.

Spoeddebat

De gemeenteraad van Zeist (waar Den Dolder onder valt) komt dinsdagavond bijeen voor een ingelaste vergadering over de recente incidenten rondom de Fivoor-kliniek.

De bijeenkomst is aangevraagd door het CDA. "Dit is de tweede keer in korte tijd dat er onrust ontstaat in Den Dolder. We zijn er wel een beetje klaar mee als raad", zegt fractievoorzitter Marcel Fluitman tegen lokale zender Slotstad RTV. "Dit stapelt zich nu heel snel op."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP