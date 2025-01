Ontsnapte patiënt kliniek Den Dolder is in behandeling om zware mishandeling

De 44-jarige man die de benen nam toen hij terugkeerde van verlof bij de psychiatrische kliniek van Fivoor in Den Dolder, zit nog vast. In een zogeheten buurtmelding op de site van de instelling staat dat de patiënt tbs met voorwaarden heeft. Hij is in behandeling "in verband met een mishandeling door gevaarlijk rijgedrag".

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie blijft hij in elk geval tot maandag in de cel. "Daarna wordt besloten hoe het verder gaat."

Begin dit jaar werd een 76-jarige vrouw doodgestoken door een patiënt van de kliniek. De buurt maakt zich zorgen, zo is te zien in de video bovenaan.

De politie had een grote zoekactie opgezet, toen bleek dat de man zaterdagavond laat rond middernacht op de terugweg van begeleid verlof ervandoor was gegaan. Rond 01.40 uur kon hij worden aangehouden na een tip van een omstander. Omdat de patiënt zich verzette bij zijn aanhouding, werd een politiehond ingezet.

Zware mishandeling

In een buurtmelding op de site van Fivoor staat dat de patiënt tbs met voorwaarden heeft. Dat betekent dat hij niet gedwongen naar een tbs-kliniek gaat, maar wel verplicht is zich te laten behandelen. De man is in behandeling in verband met gevaarlijk rijgedrag, dat werd aangemerkt als zware mishandeling. Het OM kon hier geen nadere toelichting op geven.

De man verbleef vrijwillig in de instelling. Dat kan worden aangepast als hij zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt. Of dat nu gaat gebeuren, kon de woordvoerder van Fivoor niet zeggen.

Fivoor

Over Fivoor in de Utrechtse plaats is al langer veel te doen. Onlangs stak een patiënt van de instelling in Den Dolder een 76-jarige vrouw dood en in de kliniek zat ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Hart van Nederland/ANP