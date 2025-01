Patiënt opgepakt na ontsnapping uit psychiatrische kliniek Den Dolder

Een 44-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Den Dolder, nadat hij was ontsnapt uit de psychiatrische instelling Fivoor. De politie had een grote zoekactie opgezet, toen bleek dat de man er rond middernacht vandoor was gegaan. Omdat hij zich verzette bij zijn aanhouding, werd een politiehond ingezet.

Volgens een woordvoerster van de politie raakte hij lichtgewond, maar hoefde hij niet naar een ziekenhuis. De man is meegenomen naar het politiebureau. Of de patiënt een gevaar vormde voor zijn omgeving, wilde de politiewoordvoerster niet zeggen. "Maar zijn verleden was wel aanleiding om een grote zoekactie op te zetten."

Begin dit jaar werd een 76-jarige vrouw doodgestoken door een patiënt van de kliniek. De buurt maakt zich zorgen, zo is te zien in de video bovenaan.

De man kwam terug van verlof en ging ervandoor toen hij bijna bij de kliniek was, zegt een woordvoerder van Fivoor. Hij kan niet meer informatie delen over de patiënt in verband met de privacy. Ook niet of hij eerder op verlof was geweest. Wel zal er binnen de instelling worden gesproken over hoe dit kon gebeuren.

Nieuwe locatie

Over Fivoor is al langer veel te doen. Onlangs stak een patiënt van de instelling in Den Dolder een 76-jarige vrouw dood en in de kliniek zat ook Michael P. toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Burgemeester Joyce Langenacker verzocht eerder deze maand het ministerie van Justitie en Veiligheid om hulp bij het vinden van een nieuwe plek voor de instelling. De kliniek wil weg uit Den Dolder, maar het lukt niet om een nieuwe locatie te vinden.

Volgens de woordvoerder van Fivoor heerst er bij de patiënten meer onrust dan normaal over alles wat er gaande is. "De sfeer in het dorp en alle media-aandacht zorgen voor spanning. Daardoor kunnen patiënten soms onverwacht gedrag tonen."

ANP