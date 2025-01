Meer buurtcoaches in Den Dolder na dodelijke steekpartij

De inzet van buurtcoaches in Den Dolder wordt vanaf maandag uitgebreid, meldt de instelling voor forensische psychiatrie Fivoor zaterdag. "Waar zij afgelopen week alweer meer in het dorp kwamen, komt er per maandag op doordeweekse dagen een ochtenddienst bij", zo meldt Fivoor op de eigen website.

Volgens de instelling is de buurtcoach op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 23.00 uur bereikbaar en aanwezig. In het weekend is de buurtcoach tussen 15.00 uur en 23.00 uur bereikbaar en aanwezig. De buurtcoaches zijn aanspreekbaar voor buurtbewoners en ondernemers met vragen of zorgen, aldus Fivoor.

Steekpartij

Vorige week kwam in Den Dolder een 76-jarige vrouw om het leven door een steekpartij. De verdachte was opgenomen in Fivoor. Vrijdagavond zei de burgemeester van Zeist, Joyce Langenacker, tijdens een bewonersbijeenkomst dat ze overweegt maatregelen te treffen naar aanleiding van de steekpartij.

Fivoor maakt verder bekend dat de maatregel dat patiënten van Fivoor alleen in Den Dolder mogen komen als dat noodzakelijk is en onder begeleiding, verlengd wordt tot maandag 20 januari. "We verzoeken daarbij om gebruik te maken van de alternatieve looproutes naar het centrum en om de wijk Duivenhorst te mijden", aldus de instelling.

Onbegeleid naar buiten

Patiënten mogen vanaf maandag 13 januari wel weer onbegeleid op het terrein komen, zodat zij kunnen meedoen aan therapie en dagbesteding. "Daarnaast mogen wij de verlofvrijheden van patiënten niet langer beperken", aldus Fivoor. Volgens de instelling verblijft een deel van de patiënten vrijwillig daar en is het "niet langer mogelijk om hen nog langer te beperken in hun bewegingsvrijheid". Per 20 januari kunnen patiënten voor wie dat is toegestaan ook weer onbegeleid naar het dorp.

In Den Dolder is onrust ontstaan door het dodelijke steekincident. De verdachte verbleef in dezelfde instelling als waar Michael P. zat toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

Burgemeester Langenacker zei vrijdag de minister aan zijn woord te willen houden "dat Fivoor uiterlijk op 1 januari 2027 weg is". De kliniek is op zoek naar een nieuwe plek.