Verdachte (27) doodsteken 76-jarige vrouw zat in kliniek Den Dolder

Een 27-jarige man uit Den Dolder is vrijdag opgepakt na een steekincident donderdag in die Utrechtse plaats waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam. Volgens RTV Utrecht zat de verdachte op de gesloten afdeling van een kliniek in Den Dolder. De politie zegt dat de vermoordde vrouw de verdachte waarschijnlijk niet kende, zoals te horen is in de video bovenaan.

Dat de man uit een kliniek komt, bevestigt de politie nog niet, maar de kliniek zelf doet dat wel. Een woordvoerder van de instelling Fivoor bevestigt aan Hart van Nederland dat de aangehouden man op de forensische psychiatrische afdeling Wier+ zat. Na het steekincident zou de man zijn teruggekeerd naar de kliniek en in de kliniek is hij aangehouden.

Op die gesloten afdeling Wier+ worden mensen met een licht verstandelijke beperking behandeld. De verdachte is niet ontsnapt, laat een woordvoerder aan RTV Utrecht weten. Patiënten op de afdeling hebben vrijheden, die variëren van begeleid verlof tot buiten mogen rondlopen.

Rond 14.40 uur donderdagmiddag zagen getuigen de vrouw uit Den Dolder op straat liggen op de Duivenhorst, in de buurt van het treinstation. Ambulancepersoneel constateerde dat het slachtoffer was neergestoken, maar konden niets meer voor haar betekenen.

