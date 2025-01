Verdachte dodelijke steekpartij Den Dolder viel eerder mensen aan

De 27-jarige man die verdacht wordt van de dodelijke steekpartij in Den Dolder op 2 januari, is eerder verdacht geweest van het mishandelen van willekeurige slachtoffers. Mert P. sloeg en stompte in Heerhugowaard, waar hij vandaan komt, uit het niets voorbijgangers op straat in het gezicht. Psychiaters constateerden vorig jaar dat hij "wraakfantasieën" heeft en vindt dat "geweld soms goed is," meldt het AD.

P. wordt ervan verdacht vorige week een 76-jarige vrouw uit Den Dolder te hebben aangevallen. De vrouw, die met haar boodschappen van de supermarkt naar huis liep, werd uit het niets besprongen en neergestoken. Ze bezweek op straat aan haar verwondingen. Uren later werd P. op een steenworp afstand aangehouden in een kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische stoornis.

De man verbleef sinds 2023 in de zorginstelling Fivoor, op de forensische psychiatrische afdeling Wier+.

Ingewikkelde psychiatrische problemen

Volgens het AD kwam P. voor het eerst in aanraking met justitie na meerdere winkeldiefstallen en een autoinbraak. Mensen die hem in die tijd kenden, omschrijven hem volgens de krant als een "verwarde jongen." "Hij was totaal niet helder van geest, alsof hij het contact met de realiteit kwijt was. Hij kwam ook over als veel jonger dan zijn leeftijd", aldus iemand die in 2020 bij P. betrokken was.

In 2022 gaat het opnieuw mis. P. slaat in Heerhugowaard willekeurige voorbijgangers in het gezicht. Hij wordt gearresteerd, maar van het Openbaar Ministerie (OM) mag hij in afwachting van zijn strafproces terug naar een zorginstelling in Noord-Holland. Omdat hij doorgaat met het belagen van mensen, wordt hij in 2023 opnieuw gearresteerd.

Uiteindelijk krijgt P. in 2024 geen straf, maar wordt hij vanwege zijn complexe psychiatrische stoornis geschorst en gedwongen opgenomen in de zorginstelling van Fivoor in Den Dolder. Volgens het OM was dat een betere oplossing dan een celstraf, schrijft de krant. Psychiaters stelden vast dat P. een ingewikkelde combinatie van psychiatrische problemen heeft. Naast een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking kampt hij met sociale angst en affectieve psychose. In het voorjaar van 2024 wilde P. graag naar huis, naar zijn moeder, maar de zorginstelling besloot hem langer gedwongen te behandelen. Ze achtten de kans op herhaling te groot.

"Hij heeft de ernstige overtuiging dat geweld in sommige situaties goed is," verklaarden psychiaters. Daarnaast kampt hij met "wraakfantasieën."