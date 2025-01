Verdachte (27) fataal steekincident Den Dolder maandag voor rechter

De 27-jarige man uit Den Dolder, die verdacht wordt van een dodelijk steekincident in die plaats, verschijnt maandag voor de rechter-commissaris. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Bij het steekincident afgelopen donderdag kwam een 76-jarige vrouw om het leven. De verdachte werd vrijdag aangehouden. Hij verbleef in een kliniek van zorginstelling Fivoor in Den Dolder, op de forensisch psychiatrische afdeling Wier+. Deze afdeling behandelt mensen met een licht verstandelijke beperking die een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP