Schrik in Den Dolder na fatale steekpartij: 'Het voelt niet meer veilig'

Na het fatale steekincident waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam, zit de schrik er bij de bewoners van Den Dolder nog goed in. Een 27-jarige verdachte werd snel aangehouden. Het bleek te gaan om een patiënt van zorginstelling Fivoor. Het drama roept bij sommige buurtbewoners herinneringen op aan een eerdere moordzaak in het dorp. "We hebben hier eerder een groot drama gehad."

De verdachte verbleef op een gesloten afdeling, bevestigt een woordvoerder van de instelling. Hij was onder behandeling op de forensisch psychiatrische afdeling Wier+, bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of anderen. In sommige gevallen hebben patiënten een strafrechtelijk verleden. Het is niet duidelijk of dat voor deze verdachte ook geldt.

Hoewel het een gesloten afdeling betreft, kunnen patiënten afhankelijk van hun behandeling vrijheden krijgen. De woordvoerder kon niet zeggen of dit bij de verdachte van toepassing was. Voor meerdere bewoners van Den Dolder maakt dat weinig uit: "Het is niet zo mooi dat ze dit soort types rond laten lopen," vertelt een buurvrouw tegen Hart van Nederland. "Ik loop normaal altijd een rondje met de hond door het bos, maar vandaag heb ik dat bewust overgeslagen. Tot voor kort voelde ik me hier altijd veilig, maar nu weet ik niet hoe ik er tegenaan moet kijken."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

'Doet denken aan moord op Anne Faber'

Voor andere dorpsbewoners doet het incident denken aan de moord op Anne Faber in 2017. "Dat was het laatste grote incident," vertelt een vrouw. "Naarmate de jaren verstrijken, verdwijnt dat gevoel van onveiligheid, maar door dit incident wordt het weer aangewakkerd. Sinds de moord op Anne Faber loop ik sowieso niet meer alleen door het bos." Een woordvoerder van Fivoor bevestigt aan het ANP dat de afdeling Wier+ niet dezelfde is als waar Michael P. destijds verbleef.

Toch voelt niet iedereen zich onveiliger dan voor het incident. "Het is niet zo dat ik nu niet meer over straat durf te lopen. Het is hier verder gewoon heel veilig," zegt een buurtbewoonster. "De mensen in die instelling doen hun best, en de patiënten hebben zorg nodig. 100 procent veiligheid bestaat niet."