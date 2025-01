Honderden inwoners bijeen over schokkende gebeurtenissen Den Dolder: 'Ongekend'

Zo'n driehonderd inwoners van Den Dolder zijn donderdagmiddag bijeengekomen in een basisschool om te praten over de dodelijke steekpartij van 2 januari. Toen werd een 76-jarige vrouw uit diezelfde plaats doodgestoken. "Ik ben ontzettend geschokt door deze gebeurtenis", zegt een buurtbewoner bij aanvang van de bijeenkomst. "Het is ongekend."

De verdachte van de steekpartij, een 27-jarige man, zat in de Fivoor-kliniek in het Utrechtse dorp op een gesloten afdeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of anderen. Hij verbleef op hetzelfde terrein waar Michael P. ook zat toen hij in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. Mede door die gebeurtenissen vraag de buurtbewoner zich dan ook af of deze kliniek nog wel bestaansrecht heeft in Den Dolder. "Hebben we niet genoeg aan onze broek gehad?"

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Bang'

De man vervolgt zijn relaas voor de camera van Hart van Nederland. Hij spreekt in heldere bewoording over het specifieke voorval met de 76-jarige vrouw. "Ze ging met haar boodschappenmandje naar huis en werd doodgestoken. Dat horen wij hier niet te hebben in Nederland', zegt hij terwijl hij met zijn vinger tegen het voorhoofd tikt. Hij zegt dat hij zich als man niet per se onveiliger voelt in zijn eigen dorp, "maar het kan mij ook gebeuren."

Niet lang daarna stapt een vrouw de stoep voor de ingang van de basisschool op. "We maken ons allemaal zorgen om de situatie", zegt ze. Zij en haar man weten nog niet precies wat ze van de bijeenkomst moet verwachten. "Je kunt het niet zomaar van de ene op de andere dag veranderen. We zullen geduld moeten hebben."

Ze vertelt dat ze tien minuten na het voorval van 2 januari nog langs de kliniek fietste. "Toen ik 's avond op bed lag zei ik nog: 'Voor hetzelfde geld hadden ze mij gepakt, of een andere vrouw die boodschappen ging doen.' Dat maakt mij wel een beetje bang." Daar sluit een andere vrouw zich bij aan. "Ik ga mij een beetje angstig voelen. Dat hoeft helemaal niet, maar toch."

Grondig onderzoek

Fivoor heeft eerder al een verklaring naar buiten gebracht en laten weten maatregelen te hebben genomen naar aanleiding van de dodelijke steekpartij. Daarnaast komt er ook een extern onderzoek naar het steekincident, uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meerdere inwoners zeggen het fijn te vinden dat de zaak goed wordt uitgezocht.

Op de bijeenkomst waren de burgemeester van de gemeente Zeist, waar Den Dolder onder valt, de politie, justitie en Fivoor aanwezig om vragen te beantwoorden.