Burgemeester Den Dolder weet bewoners niet gerust te stellen: 'Het vertrouwen is weg'

De woede en onmacht onder bewoners van Den Dolder groeit, nadat een 76-jarige vrouw vorige week omkwam bij een steekpartij. Tijdens een tweede bewonersbijeenkomst vrijdagavond probeerde burgemeester Joyce Langenacker de gemoederen te sussen, maar zonder succes. "Het vertrouwen is weg," klonk het uit de zaal.

De verdachte, een 27-jarige man, verbleef in een forensische kliniek op hetzelfde terrein waar ook Michael P. eerder zat, de man die in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde. Het nieuwe incident roept oude angsten op in de Utrechtse plaats, waar bewoners nog steeds kampen met gevoelens van onveiligheid en angst.

Ongerustheid bij bewoners

De gemeente, politie en forensische kliniek Fivoor organiseerden de bijeenkomst om uitleg te geven over het incident en maatregelen te bespreken. Toch wisten ze de aanwezigen niet te overtuigen. Veel bewoners uitten hun frustratie over het niet nakomen van eerdere beloftes. "Na de moord op Anne Faber zouden er buurtcoaches komen, maar daar is niets meer van over," klaagde een inwoner, wat ook werd bevestigd in een gemeentelijk verslag van de avond.

Donderdag werd bekend dat de verdachte eerder willekeurige mensen op straat mishandelde, wat de verontwaardiging onder bewoners verder aanwakkerde. Op de avond van het fatale incident had hij officieel toestemming om buiten te zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt of hier sprake was van nalatigheid.

Verbeteringen

De bewoners willen concrete verbeteringen zien. Meer wijkagenten, beveiligingscamera’s en een sneller vertrek van de kliniek staan hoog op hun verlanglijst. "We voelen ons in de steek gelaten," aldus een inwoner. Burgemeester Langenacker gaf aan deze opties te onderzoeken en beloofde druk te blijven uitoefenen op de minister om de kliniek uiterlijk in 2027 te verplaatsen. Ook gaf ze aan verschillende maatregelen te overwegen, wat die maatregelen inhouden is onduidelijk gebleven.

ANP