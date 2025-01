Verdachte van dodelijke steekpartij in Den Dolder blijft nog 14 dagen vastzitten

De 27-jarige man die wordt verdacht van een dodelijke steekpartij in het Utrechtse dorp Den Dolder blijft nog zeker veertien dagen in voorlopige hechtenis, aldus een woordvoerder van de rechtbank. Vorige week werd een 76-jarige vrouw in Den Dolder neergestoken en overleed later aan haar verwondingen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord of doodslag.

Zorginstelling

De verdachte verbleef in een zorginstelling in het dorp, een kliniek van Fivoor, dezelfde organisatie voor forensische psychiatrie waar Michael P. in 2017 verbleef toen hij Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

De verdachte verbleef echter in een andere kliniek binnen Fivoor, gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking die een risico kunnen vormen voor zichzelf of anderen. Beide klinieken bevinden zich in Den Dolder.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP