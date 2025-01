Onrust over tbs-kliniek Den Dolder leidt tot spoeddebat na nieuw incident

De gemeenteraad van Zeist komt dinsdagavond bijeen voor een ingelaste vergadering over de recente ontsnapping van een tbs-patiënt uit de Fivoor-kliniek in Den Dolder. Het incident vond afgelopen weekend plaats en zorgde voor grote zorgen bij de inwoners van de regio. De gemeente heeft al langer kritiek op de locatie van de instelling.

Begin deze maand werd Den Dolder al opgeschrikt door een fataal steekincident, waarbij een 76-jarige vrouw om het leven kwam. De verdachte is een 27-jarige patiënt van de tbs-kliniek Fivoor. In de bovenstaande video vertellen omwonenden wat deze gebeurtenis met hen heeft gedaan. Veel buurtbewoners moesten direct terugdenken aan de vorige keer dat het misging met een patiënt uit de kliniek.

De bijeenkomst is aangevraagd door het CDA. "Dit is de tweede keer in korte tijd dat er onrust ontstaat in Den Dolder. We zijn er wel een beetje klaar mee als raad", zegt fractievoorzitter Marcel Fluitman tegen lokale zender Slotstad RTV. "Dit stapelt zich nu heel snel op."

Twee incidenten in korte tijd

De tbs'er in kwestie, een 44-jarige man, wist in de nacht van zaterdag op zondag te ontsnappen toen hij na een begeleid verlof werd teruggebracht naar de kliniek. De man wordt behandeld na een veroordeling voor mishandeling en gevaarlijk rijgedrag. Kort na zijn ontsnapping werd hij alsnog opgepakt.

Dit incident volgt op een dodelijke steekpartij eerder deze maand. Een andere patiënt van Fivoor bracht toen een 76-jarige vrouw om het leven. Ook in het verleden is de instelling in opspraak geweest. Zo verbleef de beruchte Michael P. in deze kliniek voordat hij in 2017 Anne Faber vermoordde.

Burgemeester vraagt om hulp

Fivoor wil zelf al langere tijd verhuizen uit Den Dolder, maar het vinden van een nieuwe locatie blijkt lastig. Burgemeester Joyce Langenacker heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid om hulp gevraagd. Ze hoopt dat er snel een oplossing komt om de veiligheid van de omgeving te waarborgen.

De situatie in Den Dolder blijft de gemoederen bezighouden, en de uitkomst van het spoeddebat zal bepalen of er nieuwe stappen worden gezet.

ANP