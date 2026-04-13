Groot onderzoek nabij Eindhoven Airport, politie laat niks los

De politie heeft maandag de hele dag onderzoek gedaan op de Scherpenering in Eindhoven, vlak bij het vliegveld. De weg werd rond 09.00 uur in beide richtingen afgesloten en bleef lange tijd dicht.

Wat er precies aan de hand is, blijft onduidelijk. De politie wil daar niets over kwijt en laat aan Hart van Nederland niks los over het onderzoek.

Wat speelde er op de locatie?

Volgens een 112-correspondent waren er onder meer voertuigen van de recherche, forensische opsporing en het NFI aanwezig. Ook werd een voertuig gezien van het LTOBI, het Landelijk Team Opsporing, Berging en Identificatie.

Dat team wordt ingezet bij het opsporen, bergen en identificeren van menselijke resten. De aanwezigheid daarvan wijst erop dat het onderzoek mogelijk verband houdt met een ernstig incident, al bevestigt de politie dat niet.

Een woordvoerder van de politie gaf tegenover de 112-correspondent alleen aan dat het zou gaan om een grondonderzoek in het kader van een lopend onderzoek. Verdere details ontbreken.

Mensen op afstand gehouden

Omwonenden werden maandag geweerd en ook journalisten, die normaal gesproken met een perskaart binnen een afzetting mogen werken, werden volgens de aanwezige 112-correspondent tegengehouden. Agenten deden er volgens de verslaggever hun best om voor te zorgen dat mensen niks konden zien.