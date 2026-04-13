Jonge motorrijder (21) overleden na botsing met vrachtwagen

Een 21-jarige motorrijder uit Roelofarendsveen is overleden na een ernstig ongeluk met een vrachtwagen in Holten. Dat meldt de politie maandagmiddag.

Het ongeluk gebeurde vrijdag rond 14.15 uur op de Handelsweg. De motorrijder raakte daarbij zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden.

Hoe kon het misgaan?

Volgens het AD wilde de vrachtwagenchauffeur afslaan op het moment dat de motorrijder probeerde in te halen. Daarbij ging het mis en botste de vrachtwagen tegen de motor.

Na de aanrijding kwam de motorrijder tegen een reclamebord terecht. Hij liep daarbij zware verwondingen op.

De bestuurder van de vrachtwagen is na het incident aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.