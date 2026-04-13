Bizar: politie vindt 50.000 euro in teddybeer bij postsorteercentrum

Een opvallende verstopplek voor contant geld: een teddybeer. Een medewerker van het postsorteercentrum in Beek stuitte op een vreemd pakketje en schakelde de politie in. Die deed vervolgens een opmerkelijke ontdekking: in het knuffeldier zat maar liefst 50.000 euro.

"Een lieve en zachte speelgoedteddybeer lag op ons te wachten", meldt de politie op Instagram. Het knuffeldier voelde verdacht aan, waarna de politie nader onderzoek deed. Agenten openden de teddybeer en vonden honderden stapels biljetten van 50 euro, goed voor in totaal 50.000 euro.

Onderzoek

Het geld is inmiddels in beslag genomen en wordt onderzocht door de forensische opsporing. De politie doet onderzoek naar de verzender.

