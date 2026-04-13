Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kind (1) belandt in water bij kinderdagopvang in Ottoland

Ongeluk

Vandaag, 13:12 - Update: 42 minuten geleden

Link gekopieerd

Een kindje van ongeveer anderhalf jaar oud is maandag bij een kinderopvang in Ottoland in het water terechtgekomen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het incident gebeurde volgens een correspondent ter plaatse buiten de poorten van de opvang.

De dreumes wist aan de aandacht te ontsnappen en werd korte tijd vermist. Niet veel later werd de dreumes gevonden in het water in de buurt van de opvang aan de A in Ottoland.

Reanimatie

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder ambulances, politie en een traumahelikopter. Nadat het kindje uit het water was gehaald, werd direct gestart met reanimeren. Het slachtoffertje kwam daarna weer bij bewustzijn.

Het kind is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling en onderzoek. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.