Kind (1) belandt in water bij kinderdagopvang in Ottoland

Een kindje van ongeveer anderhalf jaar oud is maandag bij een kinderopvang in Ottoland in het water terechtgekomen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het incident gebeurde volgens een correspondent ter plaatse buiten de poorten van de opvang.

De dreumes wist aan de aandacht te ontsnappen en werd korte tijd vermist. Niet veel later werd de dreumes gevonden in het water in de buurt van de opvang aan de A in Ottoland.

Reanimatie

Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder ambulances, politie en een traumahelikopter. Nadat het kindje uit het water was gehaald, werd direct gestart met reanimeren. Het slachtoffertje kwam daarna weer bij bewustzijn.

Het kind is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling en onderzoek. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.