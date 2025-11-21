Politie betrapt stropers in het Brabantse Nuenen, jaagden met honden

De politie heeft onlangs stropers betrapt in het buitengebied van de Brabantse plaats Nuenen. Het gaat om twee mannen van 19 en 22 jaar oud uit die plaats. Later werd nog een 19-jarige uit Frankrijk als verdachte aangemerkt. Ze zouden met een hond en wapens op hazen hebben gejaagd. De politie meldde vrijdag dat onder anderen milieuagenten en boa's in de nachtelijke uren in de modder hebben gelegen met het doel stropers te spotten. Dat resulteerde in deze "mooie vangst".

Toen de twee mannen staande werden gehouden, hadden ze een hond en een dode haas bij zich. Op foto's die ontdekt werden bij het tweetal, stond ander gestroopt wild. Op die beelden werd ook de derde verdachte gezien.