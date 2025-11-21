Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie betrapt stropers in het Brabantse Nuenen, jaagden met honden

Politie betrapt stropers in het Brabantse Nuenen, jaagden met honden

Crime

Vandaag, 15:27

Link gekopieerd

De politie heeft onlangs stropers betrapt in het buitengebied van de Brabantse plaats Nuenen. Het gaat om twee mannen van 19 en 22 jaar oud uit die plaats. Later werd nog een 19-jarige uit Frankrijk als verdachte aangemerkt. Ze zouden met een hond en wapens op hazen hebben gejaagd. De politie meldde vrijdag dat onder anderen milieuagenten en boa's in de nachtelijke uren in de modder hebben gelegen met het doel stropers te spotten. Dat resulteerde in deze "mooie vangst".

Toen de twee mannen staande werden gehouden, hadden ze een hond en een dode haas bij zich. Op foto's die ontdekt werden bij het tweetal, stond ander gestroopt wild. Op die beelden werd ook de derde verdachte gezien.

Door ANP

Lees ook

Vrouw (25) overlijdt nadat auto te water raakt bij Ouderkerk aan de Amstel
Vrouw (25) overlijdt nadat auto te water raakt bij Ouderkerk aan de Amstel
Drie politieagenten ontslagen om ernstig grensoverschrijdend gedrag
Drie politieagenten ontslagen om ernstig grensoverschrijdend gedrag
Zwaargewonde bij ernstig ongeluk met vier voertuigen bij Biddinghuizen
Zwaargewonde bij ernstig ongeluk met vier voertuigen bij Biddinghuizen
Man die al 21 keer is betrapt zonder rijbewijs crasht na dollemansrit
Man die al 21 keer is betrapt zonder rijbewijs crasht na dollemansrit

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.