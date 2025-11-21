Vrouw (25) overlijdt nadat auto te water raakt bij Ouderkerk aan de Amstel

Een 25-jarige vrouw uit Diemen is donderdagavond overleden na een tragisch ongeval bij Ouderkerk aan de Amstel. Haar auto raakte te water. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Rond 22.50 uur krijgt de politie een melding binnen van een auto te water aan de Machineweg. Agenten en brandweerduikers komen snel ter plaatse en weten de vrouw uit het voertuig te halen. Ze wordt ter plekke gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overlijdt ze alsnog aan haar verwondingen.

Getuigenoproep

De politie probeert te achterhalen hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en roept daarom de hulp van het publiek in. Mensen die iets hebben gezien of (dashcam)beelden hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844.