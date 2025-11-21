Drie politieagenten ontslagen om ernstig grensoverschrijdend gedrag

Drie politiemedewerkers van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties zijn ontslagen vanwege verschillende gedragingen die "niet in lijn zijn met de normen en waarden van de politie". Een van hen stuurde seksueel getinte foto's naar minderjarigen.

Een ander gebruikte drugs in de vrije tijd en de derde misbruikte politiesystemen voor privésituaties. In het laatste geval was sprake van schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk en daardoor volgde een strafrechtelijk onderzoek. De medewerker heeft een taakstraf gekregen.

De politie kreeg halverwege 2024 over alle drie de medewerkers een klacht of melding. Daarop zijn onderzoeken gestart die uiteindelijk tot de ontslagen hebben geleid.

De politie geeft aan veel waarde te hechten aan integriteit en betrouwbaarheid. "Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij hiernaar handelen, ook in privétijd."