Wat een leuke middag had moeten worden, eindigde voor een 22-jarige Arnhemmer in een flinke tegenvaller. De man reed woensdagmiddag samen met een vriend naar Meubelplein Ekkersrijt in Son en Breugel om de razend populaire game GTA 6 te bemachtigen.

Maar nog voordat hij met de game naar huis kon, liep het volledig anders. Rond 16.00 werden hij en zijn vriend betrapt op het rijden in een onverzekerde auto. Toen bleek dat hij ook nog een gevangenisstraf van 69 dagen open had staan. Dit betekende maar één ding: game over. De politie heeft de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. GTA 6 spelen zit er dus nog even niet in.