Bommelding in trein bij Assen legt treinverkeer urenlang stil

Tussen Beilen en Groningen-Europapark reden in de nacht van vrijdag op zaterdag gedurende enkele uren geen treinen door een bommelding. "Een inzittende van een trein heeft gezegd dat er een bom is geplaatst", meldde een woordvoerder van de politie Noord-Nederland. De man zou hebben gezegd dat hij de explosieven zelf had geplaatst en werd volgens de woordvoerder op station Assen aangehouden.

De trein werd onderzocht door een explosievenverkenner. Het station en de nabije omgeving waren daarom afgezet. Er werden uiteindelijk geen explosieven aangetroffen, meldde de woordvoerder even voor 03.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag.