Man na een week al veroordeeld voor valse bommelding: wanneer kan snelrecht plaatsvinden?

De rechtbank in Utrecht heeft vrijdag een 44-jarige man uit Amersfoort zes weken cel opgelegd voor het doen van een valse bommelding in een trein bij Hilversum. Die melding was een week eerder, op 21 november. Na een week is de straf van de man dus al bekend, terwijl sommige zaken maanden of soms zelfs jaren op de plank liggen. Wanneer kan dit snelrecht plaatsvinden? En bij welke zaken is dit mogelijk?

Allereerst is het goed om te weten dat er een verschil is tussen snelrecht en supersnelrecht. In beide gevallen wordt door een politierechter de zaak behandeld waarbij er maximaal één jaar gevangenisstraf opgelegd kan worden. Dat blijkt uit informatie van rechtspraak.nl. Dit is ook gebeurd bij de valse bommelding in Hilversum, waarbij de verdachte zes weken cel kreeg opgelegd.

Bij snelrecht is het de bedoeling om "bewijstechnisch" eenvoudige strafzaken sneller af te kunnen handelen. Daarbij zit de verdachte in voorlopige hechtenis, of deze wacht zijn straf in vrijheid af. Als de verdachte in voorlopige hechtenis zit wordt de zaak binnen zeventien dagen behandeld, en als deze niet vastzit, wordt de zaak binnen twee tot vier weken na het plegen van het strafbare feit in behandeling genomen.

Bij supersnelrecht werkt het anders. Daarbij worden bewijstechnisch eenvoudige strafzaken nog sneller afgehandeld, vaak al binnen drie tot zes dagen na het plegen van het strafbare feit. De verdachte zit dan al vast en deze komt binnen drie tot zes dagen voor bij de politierechter. Belangrijk is dat de verdachte daar wel mee moet instemmen.

'Bewijstechnisch' eenvoudige zaken

De zaken waarbij snelrecht of supersnelrecht kan plaatsvinden, zijn "bewijstechnisch" eenvoudige zaken waar weinig tot geen onderzoek voor nodig is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om iemand die op heterdaad is aangehouden of het strafbare feit heeft bekend.

Zaken die met het supersnelrecht behandeld kunnen worden, kunnen alleen plaatsvinden als het onderzoek klaar is en het dossier compleet is. Ook moet de verdachte akkoord zijn met een snelle behandeling. Supersnelrecht is uiteindelijk een effectief middel om zaken snel af te handelen.