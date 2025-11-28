Celstraffen voor soevereinen achter criminele organisatie

In de strafzaak tegen aanhangers van het radicale soevereine gedachtegoed heeft de rechtbank vrijdag celstraffen opgelegd. De rechtbank Rotterdam beoordeelt Common Law Nederland Earth, later opgegaan in de Volksraad, als een criminele organisatie. Uit documenten en een video blijkt dat Common Law zich keert tegen de huidige overheid, met een rol voor bewapende sheriffs die vijanden van het volk arresteren.

De oprichters zijn een 67-jarige vrouw uit Oostburg en een 56-jarige man uit Zwaag. Ze riepen in een video op YouTube op tot het omverwerpen van de huidige regering en het arresteren en berechten van bestuurders en politici. De man kreeg zestien maanden cel opgelegd, waarvan vier voorwaardelijk. De vrouw is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan 190 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur.

De hoogste straffen zijn opgelegd aan twee mannen uit Overijssel die wapens leverden aan de soevereinen. Een van hen werd veroordeeld tot 3,5 jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De soevereinen, die werden opgepakt zijn gearresteerd vanwege een dreiging rond de NAVO-top:

0:47 Acht mensen opgepakt in onderzoek naar crimineel netwerk van soevereinen

Drie mannen uit de gemeente Deventer zijn veroordeeld voor het bezit van vuurwapens. Een van hen is 'sheriff' Arjan van den B. (46), die met medeverdachten zwaar vuurwerk, portofoons en meer dan tien wapens had gekocht, waaronder ook wapens voor andere afdelingen van de Volksraad. Hij is veroordeeld tot twee jaar cel, veel lager dan de geëiste zeven jaar.

De rechtbank sprak het drietal vrij van deelname aan een terroristische organisatie, omdat niet bewezen kan worden dat hun organisatie De Deventer Denktank (DDDT) het oogmerk had terroristische misdrijven te plegen.

Bij de rechtbank in Leeuwarden dient een tweede grote zaak tegen vermeende soevereinen. Vijf van hen zitten vast. Donderdag is een tweede inleidende zitting in deze zaak.