Vermeende 'soevereinen' verdacht van beraden terreuraanslag in Den Haag

Het Openbaar Ministerie verdenkt een groep vermeende soevereinen ervan dat ze een terroristische aanslag wilden plegen op overheidsinstanties of ambtenaren rond de NAVO-top in Den Haag. De mannen werden in juni opgepakt. het OM zegt: "Het doel was om zich met geweld te verzetten tegen het huidige systeem en de huidige structuren te ontwrichten of te vernietigen."

Volgens de officier van justitie spraken de verdachten over brandstichting, het plegen van aanslagen en het maken van bommen. Dit zei de aanklager woensdag bij aanvang van de eerste inleidende zitting van het strafproces met de naam Barracuda. Het onderzoek naar de groep begon met een anonieme brief over een van de verdachten die de politie in juli 2024 ontving.

"Het gaat vandaag niet enkel over het aanhangen van het soevereine gedachtegoed", aldus de officier aan het begin van de zitting. "Maar wanneer overtuigingen leiden tot het plegen van strafbare feiten of daartoe oproepen, is het de taak van politie en justitie om op te treden. Het OM is van mening dat de verdachten die vandaag terechtstaan behoren tot een kleine extremistische groep die bereid is om dodelijk geweld te plegen."

Derde Wereldoorlog

Een van de verdachten, Ritske B. (66) uit Leeuwarden, ontkent betrokkenheid bij een criminele organisatie die een terroristische aanslag wilde plegen. "Hij heeft verklaard dat hij geen aanslag heeft gepland en dat hij geweld niet goedkeurt", zei zijn advocaat woensdag in de rechtbank in Leeuwarden.

Bij invallen in zijn woning vond de politie in juni wapens. "Hij zegt ze te hebben aangeschaft om zich voor te bereiden op een eventuele Derde Wereldoorlog, ter bescherming van zichzelf en zijn gezin", zei zijn raadsvrouw.

Bij de doorzoeking stuitte de politie volgens het Openbaar Ministerie ook op flessen met castorbonen en een document om daarmee het gif ricine te maken. Volgens de raadsvrouw was B. alleen van plan castorolie te winnen voor huidverzorging na een operatie aan zijn hand.

In juni werden acht mensen opgepakt op verschillende plekken in het land:

Afstand genomen

Met het soevereine gedachtegoed heeft hij niets meer, gaf zijn raadsvrouw aan. Daar heeft hij volgens haar al langere tijd afstand van genomen. "Hij vindt dat er bestuur en regels moeten zijn."

B. nam ook zelf het woord. "Als ik erop terugkijk, heb ik mezelf schijnveiligheid gegeven. Ik was absoluut niet van plan een aanslag te plegen. Het enige wat ik van plan was: vreedzame protesten."

Sybrand Buma

Een andere verdachte, ex-advocaat Arno van K. (62), zei in tranen dat hij onschuldig is. Van K. zou tijdens een opgenomen gesprek in de auto met twee medeverdachten na een truckersfestival hebben gesproken over het plaatsen van een bom bij het CJIB of bij burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden. Een van de gesprekspartners zou daarbij ook een "kogeltje door het raam" hebben gesuggereerd.

Volgens Van K. waren zijn uitspraken "een beetje dom" en vooral een "stukje frustratie over de bijeenkomst met truckers en boeren, met veel bier, kaas en worst". Van K. ontkent ook dat hij aanhanger is van het soevereine gedachtegoed.

Eeuwige einzelgänger

Ook twee andere mannen die woensdag in Leeuwarden voor de rechter stonden, ontkennen dat zij lid zijn van een groep soevereinen die terroristische aanslagen wilde plegen. "Hij is niet betrokken geweest bij de voorbereiding van enig misdrijf met terroristisch oogmerk", zei de advocaat van de Fries Harm S. (39). "Hij ontkent met klem deel uit te maken van wat voor groep dan ook." Volgens zijn advocaat baseert justitie de betrokkenheid van S. enkel op een afgeluisterd gesprek en wist hij niet wat een soeverein was. "Dat heb ik hem moeten uitleggen."

Bij S. in huis werd een wapen gevonden. Hij zou dit hebben gekocht om "persoonlijke omstandigheden", wat die zijn is verder niet uitgelegd. Ook bij verdachte Jan B. (74) uit het Brabantse Hulten zijn wapens gevonden. B. staat volgens zijn advocaat bekend als wapenhandelaar. "Hij is geen soeverein, geen terrorist en absoluut geen deelnemer aan welke groep dan ook."

Volgens zijn advocaat is B. een "voorbeeld van de eeuwige einzelgänger". Hij zou niet geweten hebben van het gedachtegoed van zijn medeverdachte toen hij het wapen in februari aan hem leverde. "Hij is een handelaar, niet met een terroristisch oogmerk, maar met een winstoogmerk."

