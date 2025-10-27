OM eist celstraffen tot 7 jaar in strafzaak over soevereinen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam celstraffen tot zeven jaar geëist in de strafzaak tegen een groep van acht verdachten die volgens het OM het radicale soevereine gedachtegoed aanhangen. Soevereinen zijn mensen die zich afkeren van de overheid en andere instituties. Een klein deel van hen is bereid geweld te gebruiken.

Drie verdachten waren volgens het OM betrokken bij de oprichting van Common Law Nederland Earth, een groep die later is opgegaan in de Volksraad. Hierin werd geweld goedgekeurd en over volkstribunalen gesproken waar politici zich zouden moeten verantwoorden. Daarvoor werden overal in het land sheriffs 'beëdigd'. Dat gebeurde in Deventer ook met Arjan van den B. (46), die met medeverdachten zwaar vuurwerk, portofoons en meer dan tien wapens zou hebben gekocht, waaronder ook wapens voor andere afdelingen van de Volksraad. Tegen hem en twee medeverdachten zijn de hoogste straffen van zeven jaar cel geëist. De mannen konden naar eigen zeggen "worden opgetrommeld als er massa-arrestaties moeten worden uitgevoerd."

Het OM beschouwt de groep Common Law Nederland Earth als een criminele organisatie die mensen opruide om terroristische misdrijven te plegen. De drie oprichters hoorden het OM straffen eisen tot 36 maanden.

'Desastreus veranderen'

In juli 2022 riep de Volksraad het soevereine grondgebied uit en verbrak hij naar eigen zeggen de band met de Nederlandse staat en de koning. De groep had volgens de officier van justitie als doel om de samenlevingsvorm van Nederland "desastreus te veranderen" en in te richten op basis van het gewoonterecht, zoals dat eeuwen geleden gangbaar was. Tegelijk wilde de organisatie verzet plegen tegen het bestaande regime, aldus het OM. "Binnen Common Law bestaan er geen gerechtsgebouwen, rechters, advocaten en officieren van justitie", zei de officier.

Een echtpaar uit Geesteren is volgens het OM schuldig aan het lidmaatschap van Common Law Nederland Earth en betrokkenheid bij een andere anti-institutionele organisatie die arrestatiebevelen opstelde tegen overheidsfunctionarissen. Tegen de vrouw is twee jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Tegen haar man is een jaar cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Tot slot eiste het OM twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen een man uit Geleen voor het geven van trainingen voor bijvoorbeeld het verrichten van burgerarresten bij het in verzet komen tegen de overheid.

De rechtbank doet 28 november uitspraak.