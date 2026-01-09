Twee minderjarigen opgepakt na valse bommeldingen in Groningen en Drenthe

In het onderzoek naar de valse bommeldingen op donderdag 8 januari in Groningen en Drenthe heeft de politie twee minderjarigen aangehouden. De verdachten zullen worden verhoord, meldt de politie.

De politie maakt verder niets bekend over de identiteit van de verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Anoniem telefoontje

De eerste bommelding kwam donderdag rond 09.20 uur binnen via een anoniem telefoontje naar een basisschool in Hoogezand. Meerdere politie-eenheden gingen ter plaatse, waarna de school werd ontruimd. De leerlingen werden opgevangen op een locatie in de buurt.

In het uur daarna volgden nog vijf meldingen van dezelfde aard. Het ging om twee andere scholen in Hoogezand en één school in de stad Groningen. Ook een school in Emmen en een woonlocatie in Eelde kregen een melding.

Volgens de politie ging het in alle gevallen om valse meldingen. De andere locaties zijn niet ontruimd.