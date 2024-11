Vier verdachten ongeregeldheden en rellen Amsterdam langer vast

Vier mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij ongeregeldheden in Amsterdam blijven voorlopig vastzitten, dat meldt de rechtbank Amsterdam. De rechter-commissaris besloot donderdag dat zij nog veertien dagen in hechtenis blijven. De verdachten zouden betrokken zijn geweest bij opstootjes rond een wedstrijd van Ajax en een verboden protest in de hoofdstad.

Zondag werden pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam aangehouden omdat zij zich niet aan de noodverordening hielden (zie video).

Drie van de mannen, twee van 26 jaar uit Amsterdam en Utrecht en een man van 37 uit Amsterdam, worden verdacht van betrokkenheid bij de ongeregeldheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv, vorige week donderdag. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden de twee jongere mannen opruiende berichten hebben gedeeld via sociale media, wat bijdroeg aan de onrust in de stad. De 37-jarige verdachte wordt beschuldigd van mishandeling, nadat hij een man van zijn fiets zou hebben getrokken.

De opstootjes vonden plaats tijdens en na de wedstrijd, waarbij Ajax het Israëlische Maccabi Tel Aviv ontving. Fans van de Israëlische club zouden in de hoofdstad zijn belaagd door pro-Palestijnse groepen, wat de politie dwong tot ingrijpen. Naar aanleiding van de incidenten kondigde de burgemeester een noodverordening af, waardoor in Amsterdam tijdelijk preventief gefouilleerd mocht worden en demonstraties enkele dagen verboden waren.

Aanhouding na rellen bij Plein 40-45

Een vierde man, een 21-jarige uit Almelo, werd afgelopen maandag aangehouden tijdens een verboden protest op Plein 40-45, waar pro-Palestijnse betogers de straat opgingen ondanks de geldende noodverordening. Hier werd vuurwerk gegooid, en er vloog zelfs een tram in brand. De man zou volgens de politie een persoon van zijn fiets hebben getrokken en mishandeld hebben.

Het OM liet weten dat in totaal acht personen in voorlopige hechtenis zitten vanwege de ongeregeldheden. Naast de vier mannen die donderdag voor de rechter kwamen, moeten vier andere verdachten - waaronder twee minderjarigen - ook langer vastzitten. Het onderzoek van de politie loopt nog en er worden mogelijk meer aanhoudingen verwacht.

Demonstratieverbod opgeheven

Inmiddels is het demonstratieverbod opgeheven, maar de hoofdstad blijft tot maandag 12.00 uur aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat de politie preventief mag fouilleren.