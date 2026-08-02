Nationaal Monument op de Dam beklad met teksten en doodskop

Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad. Op het monument zijn onder meer de teksten 'Stop the human traffic' en 'Time to wake up!' in blauwe verf aangebracht. Ook is een blauwe doodskop op het monument gespoten. De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek.

Naast de blauwe teksten is ook een tekst in gele verf op het monument aangebracht. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de bekladding en of er al verdachten in beeld zijn.

Eerder beklad

Het Nationaal Monument is de afgelopen jaren vaker doelwit geweest van bekladdingen.

In augustus vorig jaar spoot een man tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst 'Never Again is Now' op het monument. De rechter oordeelde later dat hij daarvoor niet strafbaar was, omdat hij niet de bedoeling had het monument te beschadigen. Wel moest hij de kosten voor het verwijderen van de verf vergoeden. In onderstaande video zie je beelden van de bekladding.

0:55 Demonstrant spuit pro-Palestijnse leus op Nationaal Monument

Ook op 4 mei werd het Nationaal Monument beklad. Toen werd onder meer het woord 'genocide' met rode verf op het monument geschreven. Premier Rob Jetten reageerde hierop, zie je in onderstaande beelden.