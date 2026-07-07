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Man schuldig na bekladding Nationaal Monument, maar krijgt geen straf

Rechtszaak

Vandaag, 12:02

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De man die op 16 augustus 2025 het Nationaal Monument op de Dam bekladde, is door de rechter schuldig bevonden aan het beschadigen van het monument, maar krijgt geen straf opgelegd. Hij heeft de kosten van 895 euro voor het verwijderen van de verf al betaald, blijkt uit de uitspraak van de rechter.

De man spoot tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst "Never Again is Now" op het monument. Dat beschouwt de rechter als "een opzettelijk meer ingrijpende ordeverstoring" dan vreedzaam demonstreren. "Het monument heeft voor veel mensen een belangrijke betekenis en daar heeft verdachte onvoldoende respect voor getoond door het te bespuiten met verf", aldus de rechter. Bovendien had de man ook met minder schade zijn boodschap duidelijk kunnen maken met "bijvoorbeeld een spandoek met rode letters".

In het oordeel heeft de rechter onder meer meegewogen dat de man niet als doel had om het monument te beschadigen, dat persoonlijke trauma's een rol hebben gespeeld en dat hij de schade al heeft betaald.

Door ANP

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