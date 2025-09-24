Man met beperking (24) beroofd, mishandeld en gegijzeld in park Amsterdam

In Amsterdam is een 24-jarige man met een verstandelijke beperking slachtoffer geworden van een heftige beroving en mishandeling. Twee jonge mannen bedreigden hem maandagavond rond 23.00 uur met messen in het park bij de Pieter Calandlaan. Ze mishandelden hem, beroofden hem en hielden hem vervolgens de hele nacht onder dwang vast, meldt de politie.

De daders eisten dat het slachtoffer zijn bankrekeninglimiet zou verhogen. Daarna dwongen ze hem om tussen de stenen bij het skatepark te blijven liggen. Volgens de politie werd de man daar vastgehouden tot het licht werd. Hij liep door de mishandelingen letsel op.

Tijdens de nacht kwam er iemand langs die de twee jongens aansprak. Hij vroeg wat ze aan het doen waren. Volgens de politie reageerden de verdachten rustig en liep de man vervolgens door. De politie is dringend op zoek naar deze mogelijke getuige.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Signalement

Het gaat om twee jongens van ongeveer 16 of 17 jaar oud. De eerste verdachte heeft een licht getinte huidskleur, is 1,80 tot 1,85 meter lang, heeft krullend haar, een dunne snor en een mager postuur. Hij droeg zwarte schoenen en een zwarte hoodie.

De tweede verdachte heeft een lichte huidskleur en is even lang. Hij droeg een zwarte jas met meerdere ritsen en witte Nike-schoenen. Beiden spraken onderling Arabisch.

Getuigenoproep

De politie roept iedereen die iets gezien heeft op om zich te melden, in het bijzonder de man die de verdachten aansprak. Informatie kan telefonisch doorgegeven worden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Welke straffen zijn er in Nederland?