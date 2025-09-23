Terug

Politie zoekt man die kaak brak van restaurantmedewerker Amsterdam Centraal

Crime

Vandaag, 13:41

De Amsterdamse politie is op zoek naar een man die een medewerker van een restaurant op het Centraal Station heeft mishandeld. Op Tweede Kerstdag afgelopen jaar sprak de medewerker (34) een agressieve voorbijganger aan, waarna hij een harde klap kreeg.

De man liep langs het restaurant dat in station Amsterdam Centraal zit, en gaf eerst een harde trap tegen een reclamebord van de zaak. De medewerker zei daar wat van en werd vervolgens in zijn gezicht geslagen en ook getrapt. Hij brak uiteindelijk zijn kaak op twee plekken en moest worden geopereerd.

De verdachte liep daarna weg, waarbij hij zijn rugzak achterliet. Hij liep de hal van het station in. De politie toont op Instagram beelden van het voorval en roept op om de opsporingstiplijn 0800-6070 te bellen of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000, als iemand hem herkent.

