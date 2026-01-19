Gruwelijke details in zaak Tijn (25): 'Lichaamsdelen in olievat verbrand'

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee Alkmaarse broers Mike (32) en Sander (39) W. ervan dat zij in september vorig jaar de 25-jarige Tijn om het leven hebben gebracht. Volgens het OM werd Tijn na zijn dood vervoerd naar België, waar zijn lichaamsdelen in een olievat zijn verbrand.

Tijdens een eerste inleidende zitting maandag in de rechtbank in Haarlem schetste de officier van justitie een gedetailleerde tijdlijn van de gebeurtenissen. De moord werd door het OM omschreven als "bruut en onmenselijk".

Tijn verliet op 12 september zijn woning. Zijn fiets werd later onbeheerd teruggevonden. Uit telefoongegevens blijkt dat hij die dag contact had met Mike W. en dat de telefoons van Tijn en de verdachten dezelfde zendmasten aanstraalden.

In november liepen honderden mensen in Alkmaar een stille tocht voor de omgekomen Tijn:

Volgens het OM had Mike W. een afspraak met Tijn in Alkmaar. Ze reden samen in een rode Toyota Aygo naar de woning van Sander W. Volgens de officier van justitie is Tijn binnen tien minuten na het instappen vermoord. "Na 15.00 uur 's middags is er geen teken van leven meer van Tijn vernomen", zei ze.

Bloedsporen in auto

De broers huurden vervolgens een boedelbak, die volgens hun verklaringen werd ingeladen met onder meer een fiets en een vuilniszak. In de nacht reden zij naar België. In de auto werden later door speurhonden bloedsporen aangetroffen, afkomstig van Tijn. In België zijn in een olievat bij een vakantiehuisje verbrande menselijke resten aangetroffen. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelde op basis van spierweefselanalyse vast dat de menselijke resten van Tijn waren. In het vat vond de politie ook een kop van een hamer, een lemmet van een mes, een metalen staaf, een schep en vermoedelijk de twee telefoons van het slachtoffer.

Tijn werd op 14 september als vermist opgegeven. Ongeveer een maand later werd zijn lichaam in België gevonden. Het OM spreekt van meerdere rode vlaggen na zijn verdwijning.

Beide broers blijven in voorlopige hechtenis. Mike W. was niet bij de zitting aanwezig, Sander W. wel. Het onderzoek loopt nog. De volgende inleidende zitting is op 8 april in de rechtbank in Alkmaar.