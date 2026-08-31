Kiespijn loopt voor Afra uit tot ware nachtmerrie door horrortandarts

Afra Loos ging in maart 2024 met kiespijn naar de tandarts. Haar eigen tandarts had geen tijd, waardoor ze voor een behandeling terechtkwam bij Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen in Hoorn. Wat volgde, werd een lange nachtmerrie van pijn, ontstekingen en uiteindelijk een zware operatie aan haar hoofd. De Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) stelde haar in het gelijk en bepaalde dat tandarts Joseph Joshua haar 25.000 euro moet betalen. Alleen is het zeer de vraag of Afra dat geld ooit krijgt, want de verantwoordelijke tandarts is met de noorderzon vertrokken.

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Bij haar eerste bezoek aan Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen bleek volgens Afra dat haar kaak vol ontstekingen zat. Al haar tanden werden getrokken. Drie weken later ontdekte ze een gat tussen haar kaak en neusholte. "Op een gegeven moment rook ik een hele vieze geur als ik bukte. Ik kon het niet plaatsen. Het bleek een grote ontsteking in mijn kaak te zijn."

Zware operatie aan haar hoofd

Na vierenhalve maand met meerdere behandelingen vroeg Afra om een verwijzing naar een kaakchirurg. In februari 2025 volgde een zware operatie. Via haar schedel werd spierweefsel gebruikt om het gat te dichten. Afra viel in deze periode 27 kilo af en heeft nog altijd klachten. "Mijn mond gaat niet helemaal meer open, en mijn smaakbeleving is helemaal veranderd."

Afra besloot een klacht in te dienen. Volgens haar probeerde de tandarts haar daarvan te weerhouden. "Je gaat het niet winnen, dat kan je niet bewijzen", kreeg ze naar eigen zeggen te horen. Toch zette ze door. De SGIM oordeelde uiteindelijk dat de zware operatie voorkomen had kunnen worden door betere controles, een goede behandeling of een eerdere verwijzing naar een specialist. Ze kreeg de maximale schadevergoeding van 25.000 euro toegewezen.

Tandarts vertrokken naar Zuid-Afrika

Of Afra die 25.000 euro daadwerkelijk ontvangt, is onzeker. Tandartsenpraktijk Nieuwe Steen werd op 5 augustus failliet verklaard en Joshua verblijft inmiddels in Zuid-Afrika. Hij spreekt Afra's verhaal tegen en stelt dat zij niet terugkwam voor een nacontrole. Afra ontkent dat.

Volgens tandartsenorganisatie KNMT komen situaties als deze "gelukkig niet of nauwelijks voor". De organisatie kreeg in 2025 in totaal 916 klachten binnen bij de eigen klachtenservice.